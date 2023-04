Zwei verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß mit Straßenlaterne in Mannheim

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Schwetzingerstadt sind am frühen Sonntagmorgen zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll ein 18-jähriger Fahranfänger in der Reichskanzler-Müller-Straße in den mittig der Fahrbahn gelegenen Grünstreifen abgekommen und daraufhin mit einer Straßenlaterne kollidiert sein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Kleinwagen dann nach rechts abgewiesen und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. An diesem entstand zudem ein Totalschaden. Der Laternenmast wurde ebenfalls erheblich beschädigt und musste durch den Bereitschaftsdienst der MVV gesichert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 18-Jährige und seine Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zu der Verkehrstüchtigkeit des Pkw-Führers dauern an. Aufgrund des regen Verkehrsgeschehens, kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.