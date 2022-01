Zwei Verletzte nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Neckarstadt-West sind am Samstagabend zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll ein 50-Jähriger im Kreuzungsbereich Draisstraße/Gartenfeldstraße die Vorfahrt eines Mercedes missachtet haben. Die beiden Insassen des Mercedes wurden durch den Zusammenstoß verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Zum Ausmaß der Verletzungen lagen zunächst keine Informationen vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei konnte bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von über 1,3 Promille nachweisen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 68 000 Euro. pol/yt