Zwei Verletzte nach Frontalkollision im Kreuzungsbereich B36/B38a

Mannheim. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in Mannheim haben sich am Mittwochnachmittag zwei Personen verletzt. Ein Fahrer war nach ersten Angaben und derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gegen 16 Uhr trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich der B36 (Ludwigshafener Straße) und der B38a eingefahren. Dabei kollidierte er mit einem auf die B38a in Fahrtrichtung Mannheim abbiegenden Wagen. Die beiden verletzten Fahrer wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Über die Schwere der Verletzungen lagen noch keine Angaben vor.

AdUnit urban-intext1

Beide Fahrzeuge wurden beim Unfall schwer beschädigt. Während der Arbeiten am Unfallort könnten Verkehrsbehinderungen entstehen. Neben Polizei waren auch Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz.