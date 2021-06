Zwei Verletzte bei Unfall in Hafenbahnstraße

Mannheim. Bei einem Unfall in Mannheim am Dienstagnachmittag haben sich mindestens zwei Person verletzt. Das teilte die Polizei mit. Demnach war ein Pkw-Fahrer auf der Hafenbahnstraße in Richtung Lutzenberg unterwegs, um links abzubiegen. Ein hinter ihm fahrendes Auto, besetzt mit vier Personen, habe deshalb abgebremst. Der Fahrer dahinter erkannte die Situation allerdings laut Polizei zu spät und fuhr auf das bremsende Auto auf. Die drei Autos wurden dadurch zusammengeschoben.

Mindestens zwei Personen seien bei dem Zusammenstoß verletzt worden und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Während der Unfallaufnahme war die Hafenbahn voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Um 16.30 Uhr konnte sie wieder freigegeben werden.