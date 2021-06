Zwei Verletzte bei Unfall

Bei einem Unfall auf der Rheinau sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 28-Jähriger in einem Fiat auf dem Rheinauer Ring Richtung Bahnhof. Auf Höhe der Einmündung zur Relaisstraße missachtete er die Vorfahrt einer 48-jährigen Citroën-Fahrerin, die zum Karlsplatz unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß musste der Fiat-Fahrer aus seinem Auto befreit und mit dem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht werden. Er trug leichte Verletzungen davon. Die Fahrerin des Citroën wurde ebenfalls mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 3000 Euro. pol/sma

AdUnit urban-intext1