Zwei Verletzte bei Kollision

Zwei Personen sind am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Suebenheimer Allee/Offenburger Straße verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr eine 65-jährige Opelfahrerin die Suebenheimer Allee in Richtung Suebenheim. An der Einmündung zur Offenburger Straße wollte die Fahrerin nach links abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Mercedes. Es entstand ein Schaden in Höhe von 23 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei dem Unfall wurde die 93-jährige Beifahrerin im Opel sowie der 37-jährige Beifahrer des Mercedes verletzt. Der Verkehr in der Suebenheimer Allee konnte gegen 19 Uhr wieder freigegeben werden. Gegen die Fahrerin des Opels wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, so die Polizei weiter. pol