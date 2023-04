Zwei verletzte Autofahrer nach Kollision in Mannheim

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Mannheim sind zwei Personen verletzt worden. Ein 26-jähriger Autofahrer übersah beim Fahrstreifenwechsel in der Wilhelm-Varnholt-Allee einen 27 Jahre alten Autofahrer, berichtet die Polizei. Durch den Zusammenstoß geriet das Fahrzeug des 27-Jährigen ins Schleudern bis es mitten auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Rettungsdienst brachte beide Männer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1