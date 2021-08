Zwei verdächtige Frauen gesucht

Die Polizei fahndet nach zwei Frauen, die im Verdacht stehen, einen Wohnungseinbruch begangen zu haben. Am Donnerstag sollen sie zwischen 10 und 13 Uhr aus einer Wohnung in der St. Ingberter Straße in Käfertal Goldschmuck von unbekanntem Wert sowie Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet haben. Die Geschädigte nahm bei ihrer Rückkehr zum Wohnhaus die zwei Frauen wahr, die sich verdächtig verhalten hätten. Eine Frau ist 27 bis 30 Jahre alt, etwa 1,67 Meter groß, hat blondes, langes Haar und trug eine graue Jogginghose sowie ein graues Oberteil. Die zweite ist 25 bis 30 Jahre alt und 1,55 Meter groß, hat schwarze, glatte Haare und trug ein knielanges, schwarzes Kleid. Hinweise an 0621/174 44 44. pol/lok

