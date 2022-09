Zwei Unfälle mit Streifenwagen in der Mannheimer Innenstadt

Mannheim. Gleich zwei Unfälle mit beteiligten Streifenwagen gab es in den vergangenen Tagen in Mannheim. Das vermeldet die Polizei. Bei der Einsatzfahrt eines Streifenwagens ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Beamten mitteilen, war das Polizeiauto mit Blaulicht und Sondersignal auf der Gleisanlage in der Waldhofstraße Richtung Luzenberg unterwegs. Als eine Toyota-Fahrerin nach links in die Humboldtstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem überholenden Dienstfahrzeug, so die Polizei.

Die Toyota-Fahrerin wurde bei der Kollision leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die beiden Polizeibeamten, die mit dem Dienstwagen unterwegs waren, blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der Streckenabschnitt kurzzeitig gesperrt. „Zu Einschränkungen im Bahnverkehr in der Waldhofstraße kam es nicht“, schreibt die Polizei weiter. Verkehrsexperten ermitteln nun, wie es zum Unfall kommen konnte.

Sachschaden von 30.000 Euro

Ein Unfall mit einem Streifenwagen hat am frühen Sonntagnachmittag in Mannheim einen Sachschaden von fast 30.000 Euro verursacht. Wie die Beamten am Montag in einer Pressemeldung mitteilen, war der Streifenwagen gegen 14.15 Uhr in der Sudetenstraße stadtauswärts unterwegs, als das Fahrzeug wegen eines Einsatzes mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße wendete.

Der hinter dem Polizeiwagen fahrende 78-Jährige erkannte die Situation und bremste rechtzeitig ab. Die hinter dem Senioren fahrende 23-Jährige bremste allerdings zu spät und krachte in das Auto des 78-Jährigen. „Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Opel wiederum auf das Polizeifahrzeug aufgeschoben“, schreibt die Polizei weiter in der Meldung. Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.