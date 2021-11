Zwei Unfälle mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen auf A6 bei Mannheim

Mannheim. Zwei Unfälle mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen haben sich auf der A6 bei Mannheim ereignet. So war ein 23 Jahre alter Smart-Fahrer nach Polizeiangaben vom Samstag wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf einem verkehrsbedingt vor ihm stehenden Mercedes aufgefahren. Dieser wurde wiederum auf einen davor befindlichen Hyundai geschoben, der wiederum auf einen Mini geschoben wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 35-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers erlitt durch den Zusammenstoß, der sich am Freitagnachmittag in einem Baustellenbereich in Richtung Frankfurt ereignet hatte, ein Schleudertrauma und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Drei der vier Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Höhe des Gesamtsachschadens schätzte die Polizei auf rund 18.500 Euro.

Infolge des Unfalls war der linke Fahrstreifen gesperrt. Gegen den 23-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Vorausgegangen war ein Unfall Höhe des Rheinauer Wasserwerks. Hier war ein 29-Jähirger mit seinem Auto unachtsam auf das Fahrzeug einer 24-Jährigen aufgefahren. Es entstand an beiden Autos Sachschaden in Höhe von jeweils 3.000 Euro. Auch hier war der linke Fahrstreifen blockiert. Der nachfolgende Verkehr, der rechts an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde, geriet ins Stocken.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2