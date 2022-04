Zwei über 60-Jährige gestorben

Erstmals seit zehn Tagen gibt es in Mannheim wieder Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handelt sich um zwei über 60-jährige Männer, die in einem Krankenhaus verstarben. Mit 531 am Mittwoch gemeldeten Neuinfizierten hat sich auch die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit Längerem wieder leicht erhöht. Sie liegt nun bei 779,1 (Südwest-Landesschnitt: 678,7). Der Anstieg dürfte indes auch darauf zurückzuführen sein, dass über die Osterfeiertage weniger Tests vorgenommen und positive Befunde verspätet registriert wurden. Das ist bundesweit der Fall. Ein Sprecher des Stuttgarter Sozialministeriums äußerte die Erwartung, dass die Zahlen nun zunächst etwas steigen, dann aber entsprechend dem generellen Trend deutlich zurückgehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Impfen auch ohne Termin

Gegen Corona impfen lassen kann man sich – neben den Angeboten in Arztpraxen und Apotheken – montags bis freitags zwischen 12 und 18 Uhr im kommunalen Impfzentrum in Neckarau, Salzachstraße 15. Angeboten werden die Vakzine von Biontech, Moderna, Novavax und Johnson & Johnson. Vorherige Online-Anmeldungen sind möglich, aber nicht erforderlich. Über 55-Jährigen hilft bei der Buchung auf Wunsch der Mannheimer Seniorenrat. Dessen Servicetelefon ist unter 0621/293 95 16 für Menschen über 55 Jahre montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr erreichbar. sma

Info: Infos und Anmeldung zum Impfen: www.mannheim.de/kiz