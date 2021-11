Zwei Todesfälle und 157 Neuinfizierte

Die Stadt hat am Donnerstag wieder zwei Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Eine über 90 Jahre alte Frau und ein über 70 Jahre alter Mann verstarben in Mannheimer Krankenhäusern. Zudem registrierte das Gesundheitsamt bis 16 Uhr 157 Neuinfizierte, so viele waren es seit Dezember 2020 nicht mehr. Die Inzidenz steigt auf 186. Städtische Impfangebote gibt es an diesem Freitag wieder auf dem Marktplatz in G 1 sowie in U 1 in der Abendakademie (Raum E 06), jeweils von 12 bis 18 Uhr. sma

