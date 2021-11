Zwei Straßenbahnunfälle in Mannheim - ein verletzter Fahrgast

Mannheim. Zwei Straßenbahnunfälle haben sich in Mannheim ereignet. Dabei wurde bei einem Unfall in der Innenstadt ein Fahrgast bei einem Sturz leicht verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach hatte der Fahrer der Linie 3 am Montagabend gegen 19 Uhr an der Haltestelle Abendakademie eine Gefahrenbremsung durchführen müssen, nachdem ein Fußgänger knapp vor der Bahn die Straße überquerte.

Der unbekannte Verursacher setzte seinen Weg fort. Er wurde von der Polizei mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Zum Unfallzeitpunkt sei er mit einer schwarzen Hose, einer beigefarbenen Jacke mit weißem Fellkragen und weißen Turnschuhen bekleidet gewesen. Zudem habe er eine schwarze Maske unter dem Kinn getragen.

Unfall zwischen Bahn und Auto in der Neckarstadt

Um kurz nach Mitternacht krachte es in der Neckarstadt, als eine Straßenbahn mit einem Taxi kollidierte. Der 44 Jahre alte Pkw-Fahrer war nach Angaben der Polizei in der Käfertaler Straße von der Röntgenstraße kommend stadteinwärts unterwegs. Beim Einbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße habe er die Fahrstreifen verwechselt und sei in den Gegenverkehr geraten. Dabei prallte er mit der ebenfalls in die Kreuzung einbiegende Bahn zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von fast 10.000 Euro.

