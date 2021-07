Zwei Strafanzeigen gegen Mannheimer Ehrenamtlichen

Die Katholische Kirche und der DJK-Sportverband Mannheim haben beide bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige wegen Verdachts der Untreue gegen einen Mann erstattet, der sich sehr lange ehrenamtlich engagiert hat. Ihm werden finanzielle Unregelmäßigkeiten vorgeworfen. Es geht um rund 500 000 Euro.

Bei der DJK gab es eine außerordentliche Mitgliederversammlung auf der Tribüne im VfR-Stadion. Eine solche Versammlung sieht die Satzung vor, wenn der Verband bei einem Vorstandsmitglied Regressansprüche verfolgen will. „Es haben 100 stimmberechtigte Mitglieder teilgenommen. Davon haben sich 98 Mitglieder bei zwei Enthaltungen für eine gerichtliche Verfolgung der Regressforderung ausgesprochen“, so Hansheinrich Beha, einer der drei stellvertretenden Vorsitzenden, auf Anfrage dieser Redaktion. Gegenstimmen habe es nicht gegeben.

Beha leitet mit den beiden anderen Stellvertretern und Schatzmeister Karlheinz Moll derzeit die Aufarbeitung des ganzen Vorfalls. Er ereignete sich erst in einem von elf selbstständigen Abteilungsvereinen, die es in den Stadtteilen gibt und die zur DJK gehören, hatte aber dann Auswirkungen auf die gesamte DJK Mannheim (wir berichteten).

Zeitraum von mehreren Jahren

In dem Stadtteil war der Mann auch in seiner Kirchengemeinde vielfältig aktiv, er ist im Frühjahr aber von allen Ämtern zurückgetreten. Er hatte jeweils alleinige Zeichnungsbefugnis. Die Pfarrei hatte den Mann mit Fristsetzung dazu aufgefordert, sich selbst anzuzeigen und Gespräche über eine Rückzahlung aufzunehmen. Diese Frist ist aber ergebnislos verstrichen. Daher erfolgte nun die Strafanzeige, wie ein Sprecher des Erzbischöflichen Ordinariats Freiburg auf Anfrage bestätigte.

Danach seien „im Bereich der Vermögensverwaltung der Seelsorgeeinheit finanzielle Unregelmäßigkeiten“ aufgetreten. Diese bewegten sich „in mittlerer sechsstelliger Höhe“, die Taten sollen sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren ereignet haben. „Diese Unregelmäßigkeiten begründen den Verdacht der Untreue gegen den ehemaligen Ehrenamtlichen“, so der Sprecher.

„Schwachstellen beheben“

Dabei beruft er sich auf eine Prüfung durch den unabhängigen Rechnungshof für die Erzdiözese Freiburg, der sowohl die Bücher der betroffenen Pfarrei als auch des DJK-Abteilungsvereins und der gesamten DJK unter die Lupe nahm.

Zugleich sei das Justiziariat im Erzbischöflichen Ordinariat eingeschaltet worden. „Die zuständigen Gremien wurden über die laufenden Prüfungen und die Strafanzeige informiert“, so der Sprecher. Im Zuge der Prüfung und Aufarbeitung der Vorkommnisse werde man „selbstkritisch auch die Abläufe und Verfahren der Vermögensverwaltung in der Kirchengemeinde“ prüfen, kündigte er an. Man wolle „mögliche Schwachstellen und Ursachen für die Tatermöglichung identifizieren und beheben“. Die Staatsanwaltschaft war am Freitag nicht mehr für eine Stellungnahme erreichbar.