Zwei Schulen, ein Infotag

„Willkommen am Neckarufer!“: Unter diesem Motto laden Carl-Benz- (CBS) und Werner-von-Siemens-Schule (WvSS) für Samstag, 21. Januar, 9.30 bis 12 Uhr, zum gemeinsamen „Tag der offenen Tür“ ein. Nach zweijähriger Corona-Pause findet die Veranstaltung an der Neckarpromenade erstmals wieder in Präsenz statt. In beiden Einrichtungen werden zahlreiche Lehrkräfte bereitstehen, um in multimedialen Vorträgen sowie persönlichen Gesprächen über das jeweilige Bildungsangebot zu informieren, Schülerinnen und Schüler über deren weitere schulische und berufliche Laufbahn zu beraten und individuelle Fragen zu beantworten. In der Carl-Benz-Schule besteht zudem die Möglichkeit, die außerunterrichtlichen Angebote zu erkunden sowie das Beratungs- und Unterstützungssystem kennenzulernen. Des Weiteren seien „diverse Überraschungen“ geplant, heißt es in einer Pressemitteilung. Weitere Infos unter www.cbs-mannheim.de oder www.wvss-mannheim.de.

Physiotherapie-Ausbildung

Ebenfalls am 21. Januar, 10 bis 14 Uhr, informiert des Team der Bernd-Blindow-Schulen beim Tag der offenen Tür in der Käfertaler Straße 190 und 258. Vorgestellt werden die Ausbildungsangebote Physiotherapie, Pharmazeutisch-technische Assistenz (PTA) sowie Grafik-Design. Labore sowie Fach- und Therapieräume sind zur Besichtigung geöffnet. Die Physiotherapie-Ausbildung beginnt wieder im Februar. Es sind noch Plätze frei. Alle weiteren Angebote starten zusätzlich im September. Weitere Infos gibt es unter www.blindow.de. bhr