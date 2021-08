Mannheim. Zwei Radfahrerinnen verletzten sich bei einem Sturz in der Unterführung der Kurpfalzbrücke, als sie kollidierten. Die Polizei teilt mit, dass sich die Lenker der sich entgegenkommenden Radlerinnen verhakten und sie so die Kontrolle über die Fahrräder verloren. Die Unfallbeteiligten mussten mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

