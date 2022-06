Zwei Radfahrer stoßen in Mannheim zusammen - Unfallflucht

Mannheim. Zwei Radfahrer sind am Dienstagnachmittag auf der Kurpfalzbrücke frontal zusammengestoßen – einer wurde verletzt, der andere beging Unfallflucht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 17 Uhr ein unbekannter Radfahrer auf dem Fahrradweg auf der Kurpfalzbrücke in Richtung Neckarstadt entgegen der Fahrtrichtung. Er telefonierte am Handy und war vermutlich so abgelenkt, dass er frontal mit einem entgegenkommenden 68-jährigen anderen Radfahrer zusammenstieß. Nach dem Unfall entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der 68-jährige Radfahrer war zu Boden gestürzt und verletzte sich leicht. Er wurde von den Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei beschreibt den flüchtigen Fahrradfahrer folgendermaßen:

30 bis 40 Jahre, süd/südosteuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, Dreitagebart Bekleidung: schwarze Steppjacke, schwarze Jogginghose ADIDAS mit weißen seitlich längs verlaufenden Streifen, schwarze Turnschuhe. Beschreibung des Fahrrads: Mountainbike, Silber, Marke: Decathlon, Gepäckträger.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621 33010, in Verbindung zu setzen.