Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochvormittag an der Kreuzung Wilhelm-Varnholt-Allee/Augustaanlage/Schubertstraße/Seckenheimer Straße sind zwei Personen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr eine 41-jährige VW-Fahrerin kurz vor 11 Uhr von der Seckenheimer Straße kommend in Richtung Schubertstraße und trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein, obwohl sie kurz zuvor schon davor angehalten hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dies hatte zur Folge, dass sie mit einer 35-jährigen Mercedes-Fahrerin kollidierte, die von der Wilhelm-Varnholt-Allee in die Augustaanlage einfahren wollte. Beide Autofahrerinnen wurden mit dem Verdacht, schwere Verletzungen erlitten zu haben, mit zwei Rettungswagen in verschiedene Kliniken transportiert. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß total beschädigt und später abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro.

Nach der Reinigung durch eine Fachfirma, wurde der Kreuzungsbereich kurz nach 13 Uhr wieder freigegeben. Während der Unfallaufnahme kam es teilweise zu erheblichen Behinderung des Verkehrs, der von Polizeibeamten geregelt wurde.