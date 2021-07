Zwei Neuinfektionen mit Coronavirus - Inzidenz leicht gestiegen

Mannheim. Mit zwei neu gemeldeten Corona-Fällen ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Freitag (Stand 16 Uhr) im Vergleich zum Vortag auf 4,8 gestiegen. Am Donnerstag lag der Wert - bezogen auf die täglich von der Stadt veröffentlichten Zahlen - noch bei 4,2. Im Wochenvergleich sinkt der Wert dagegen weiterhin deutlich: Am Freitag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz auf 7,4.

Außerdem meldete das Gesundheitsamt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus nach: Ein über 70 Jahre alter Mann ist bereits Mitte Juni in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie somit 304 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Dem Gesundheitsamt der Quadratestadt wurden damit seit Ausbruch der Pandemie weiterhin insgesamt 16.354 bestätigte Infizierte gemeldet, teilte die Verwaltung mit. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 15.947 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in der Stadt aktuell bekannten aktiven Fälle auf 103.

Aktuelle Impfzahlen

In der Zeit vom 27. Dezember 2020 bis zum 1. Juli 2021 (Stand: 21 Uhr) wurden in Mannheim 250.559 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Dabei handelt es sich um 141.153 Erstimpfungen und um 109.406 Zweitimpfungen. Die Zahlen beinhalten sowohl die Impfungen im Mannheimer Impfzentrum als auch die Impfungen der mobilen Impfteams.

Zahl der positiven Schnelltestungen

Im Zeitraum vom 21. Juni bis zum 27. Juni 2021 hat das Gesundheitsamt 49 Meldungen über positive Schnelltestungen bei Mannheimer Bürgerinnen und Bürgern erhalten, davon liegt für fünf eine Bestätigung durch einen PCR-Test vor. Alle fünf Personen waren ohne Krankheitszeichen, wären ohne einen Schnelltest erst später oder gar nicht entdeckt worden.

Mit fünf Fällen machen diese über Schnelltests entdeckten Fälle gegenüber der Gesamtzahl in der 25. Kalenderwoche von 15 neuen positiven Fällen 33,3 Prozent aus. Insgesamt wurden laut Mitteilung der einzelnen Teststellen an das Gesundheitsamt in der 25. Kalenderwoche 77.212 Bürgertestungen (Schnelltest der Bürgerinnen und Bürger – auch mit Wohnsitz außerhalb von Mannheim – ohne Krankheitszeichen) vorgenommen.

Der Anteil unter den PCR-Betätigten durch die positiven Schnelltestungen steigt im Vergleich zur Kalenderwoche 24 weiter an. Lag der Anteil dort noch bei 25,5 Prozent, sind es in Kalenderwoche 25 bereits 33,3 Prozent.