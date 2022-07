Zwei Mannheimer Grundschulen vergeben kommendes Schuljahr keine Noten

Baden-Württemberg. Im kommenden Schuljahr 2022/2023 werden an zwei Mannheimer Ganztagesgrundschulen keine Noten mehr vergeben. Das gab das Kultusministerium Baden-Württemberg bekannt. So werden die Leistungen der Grundschüler an der Gerhard-Hauptmann Grundschule im Stadtteil Rheinau und an der Jungbusch-Schule im gleichnamigen Stadtteil nun kontinuierlich im Unterricht und in regelmäßigen Lernentwicklungsgesprächen erörtert. Mit dem Schulversuch soll untersucht werden, wie sich der Wechsel auf die Schülerinnen und Schüler auswirkt und ob sie so zu besseren Leistungen und erfolgreichem Lernen angetrieben werden können.

„So hat die Note drei in Deutsch relativ wenig Aussagekraft. Sie gibt den Grundschülerinnen und -schülern keine Rückmeldung, wie gut sie jeweils in den Teilbereichen in Deutsch, also im Lesen, Schreiben oder in der Rechtschreibung sind. Wir wollen mit dem Schulversuch ‚Lernförderliche Leistungsrückmeldung in der Grundschule‘ deswegen untersuchen, wie es sich auswirkt, wenn Schülerinnen und Schüler differenzierte Leistungsrückmeldungen bekommen“, sagte Kultusministerin Theresa Schopper laut Mitteilung. Sie ergänzte: „Der Modellversuch wird evaluiert und am Ende wollen wir vergleichen, wie es um die Unterrichtsqualität und die Leistungen der Schülerinnen und Schüler bestellt ist. Da insbesondere leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler durch Ziffernoten demotiviert werden können, interessiert mich, ob gerade bei diesen Grundschulkindern der Ansatz dazu beiträgt, die Lernmotivation hoch zu halten. Und ob der Ansatz bei leistungsstarken Kindern hilft, noch mehr aus ihrem ohnehin schon großen Potential heraus zu holen.“

Auch leistungsstarke Schülerinnen und Schüler könnten also von dem Schulversuch profitieren. Sie würden ebenfalls ein differenziertes Feedback erhalten, das ihnen aufzeige, in welchen Teilbereichen sie sich noch verbessern können, so das Kultusministerium. Um den Schülerinnen und Schülern die Rückmeldungen außerdem verständlich zu machen, sollen die Leistungen möglichst visualisiert werden.

Der Schulversuch wird im kommenden Schuljahr in den Klassen eins und zwei der teilnehmenden Grundschulen beginnen. Er ist auf vier Jahre ausgelegt. In den folgenden Schuljahren bis 2025/2026 wird der Schulversuch in den bereits teilnehmenden Klassen fortgeführt und jeweils um die neuen ersten Klassen der Schulen erweitert.

Das Kultusminsterium setzt mit diesem Modellversuch ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag um.