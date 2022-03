Zwei Männer wegen des Verdachts auf Betrug in Haft

Mannheim. Gegen einen 39-jährigen und einen 41-jährigen Tatverdächtigen ist ein Haftbefehl wegen des Verdachts auf mehrere Betrugsdelikte erlassen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und die Polizei gemeinsam mitteilten, sollen die beiden Wohnsitzlosen am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr in drei Fällen zum Bezahlen von Waren in Geschäften in der Mannheimer Innenstadt zuvor gestohlene Zahlungskarten eingesetzt haben. Hierbei entstand ein Schaden von rund 630 Euro.

Insgesamt hatten die beiden Tatverdächtigen 54 Kredit- und EC-Karten von 39 Geschädigten in ihren Besitz gebracht. Beim Bezahlen nahmen sie in Kauf, sowohl das Vermögen der Karteninhaber als auch der Geschäftsinhaber zu schädigen. Die bei den zwei Tatverdächtigen aufgefundenen Zahlungskarten wurden sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen erlassen. Sie wurden nach Vorführung beim Amtsgericht in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Inwiefern die Tatverdächtigen für weitere ähnliche Taten in zurückliegender Zeit in Betracht kommen, wird derzeit überprüft. Zudem suchen die Ermittler nach der Herkunft der Zahlungskarten und ihre Inhaber. Die Ermittlungen dauern an.

