Zwei Männer versuchen Einkaufsmarkt in Mannheim auszurauben

Mannheim. Zwei junge Täter haben am Montagnachmittag versucht, einen Einkaufsmarkt in der Vogesenstraße im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld auszurauben. Wie die Polizei mitteilt, betraten sie um kurz nach 17 Uhr den Laden, wobei einer von ihnen vortäuschte, eine Flasche Korn kaufen zu wollen. Als der Kassierer am Band die Flasche einscannen wollte, zog der zweite Täter eine Pistole, zielte auf den Kassierer und forderte die Herausgabe des Kasseninhalts.

Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie von ihm ab und flüchteten in unbekannte Richtungen. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Der erste Täter ist zwischen 17 und 19 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank. Er trug eine dunkle Wollmütze, einen weißen Kapuzenpullover und einen schwarzen Mund- und Nasenschutz. Nach Angaben der Polizei hatte er eine südländische Erscheinung. Er hatte eine Pistole bei sich.

Der zweite Täter ist ebenfalls zwischen 17 und 19 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank. Er trug eine Wollmütze und eine schwarze Hose. Laut Polizei hatte er ebenfalls einen südländischen Typ.

Eine Fahndung nach ihnen blieb ergebnislos.