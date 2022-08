Mannheim. Bei einer Auseinandersetzung sind in der Nacht zum Montag, gegen 21.15 Uhr, zwei Männer in Mannheim verletzt worden. In den Vorfall im Bereich der Lameystraße waren mehrere Menschen verwickelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Angaben der Polizei sei nach einer Auseinandersetzung am Samstag, am Sonntagabend eine fünfköpfige Gruppe nahe des Wasserturms erneut auf zwei Konkurrenten des Vortags getroffen, wobei einer davon eine Eisenstange in der Hand gehalten habe. Um einen weiteren Konflikt zu vermeiden, flüchtete die Gruppe zu Fuß, wobei diese in der Lameystraße von den zwei Männern eingeholt wurden.

Dabei soll einer der beiden Verfolger einem 24-Jährigen der Gruppe mit einem spitzen Gegenstand im Gesicht verletzt haben. Als ein 27-Jähriger daraufhin einschritt, soll der Täter diesen mit einem Messer am Körper verletzt haben. Gleich darauf flüchtete der Aggressor mit seinem Begleiter. Der 24- und 27-Jährige wurden medizinisch versorgt und kamen zu weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Eine Lebensgefahr bestand für keinen der beiden.

Bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, wurde ein Tatverdächtiger wenig später festgenommen. Die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit gegen einen 18-jährigen Mann. In einer ersten Meldung hieß es noch, die Polizei habe fünf Personen festgenommen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Mannheim Unbekannte stehlen aus Mannheimer Supermarkt und attackieren Mitarbeiterin Mehr erfahren