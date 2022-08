Zwei Männer in Mannheim durch Stiche verletzt - fünf Festnahmen

Mannheim. Bei einer Auseinandersetzung sind in der Nacht zum Montag, gegen 21.15 Uhr, zwei Männer in Mannheim verletzt worden - möglicherweise durch Messerstiche. In den Vorfall im Bereich der Lameystraße seien mehrere Menschen verwickelt gewesen, teilte die Polizei mit. Die genauen Hintergründe der Tat seien Angaben zufolge noch unklar. Die beiden Männer wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Nach einer Fahndung mit einem Hubschrauber konnte die Polizei fünf Verdächtige festnehmen. Den Beamten zufolge besteht möglicherweise ein Zusammenhang zu einer weiteren Auseinandersetzung am Mannheimer Wasserturm, die wenige Minuten zuvor gemeldet worden war. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zum Tatgeschehen unter der Telefonnummer 0621/1744444. (mit dpa)

