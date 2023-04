Zwei Männer bei Einbruch in Mannheim erwischt

Mannheim. Zwei Männer sind am frühen Montagmorgen beim mutmaßlichen Versuch, in ein Seniorenheim einzubrechen, erwischt worden und befinden sich nun in Untersuchungshaft. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hatten die Täter gegen 1:30 Uhr versucht, über einen Balkon in die Büroräume des Ida-Scipio-Heims zu gelangen. Als das misslang, schlugen sie ein Fenster ein. Eine Mitarbeiterin bemerkte das Geräusch und verständigte daraufhin die Polizei. Die konnte die beiden Männer, welche im Begriff waren, einen Tresor aufzubrechen, vorläufig festnehmen.

Wäre der Einbruch gelungen, hätten sie Diebesgut im Wert von etwa 8 000 Euro erbeuten können. Die Tatverdächtigen wurden am Montagnachmittag beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, wo der zuständige Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen die Männer erließ. Seitdem befinden sich die Männer in unterschiedlichen Gefängnissen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern noch an.