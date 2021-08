Die Evangelische Kirche in Mannheim hat zwei Kita-Neubauplanungen in Sandhofen und Almenhof vorerst gestoppt. Grund sind „erhebliche Baukostensteigerungen für Holz“ in Höhe von 500 000 Euro beim Bau der Kita Friedrichsfeld. Hinzu kämen für das Jahr 2020 Corona-bedingte Einnahmeausfälle im gesamten Kita-Bereich in Höhe von mehr als 600 000 Euro. Auch in diesem Jahr seien Defizite zu erwarten.

