Zwei junge Männer nach Überfall auf Supermarkt in Mannheim in Haft

Mannheim. Gegen einen 19- und einen 20-Jährigen, die in dringendem Verdacht stehen, im März einen Mannheimer Supermarkt überfallen zu haben, ist Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Freitagmittag mit.

Die beiden Männer sollen am 12. März eine Kassiererin in dem Supermarkt in der Boveriestraße mit einer Pistole bedroht haben. Die Kassiererin und eine weitere anwesende Mitarbeiterin sollen daraufhin von den beiden Tatverdächtigen in einen Nebenraum gedrängt und zur Öffnung des Tresors aufgefordert worden sein. Da dies offenbar misslang, sollen die beiden Verdächtigen die Kassiererin unter Vorhalt der Pistole dazu gedrängt haben, ihnen die Einnahmen aus der Kasse zu übergeben. Vor ihrer Flucht mit einer Beute von mehr als 800 Euro Bargeld sollen sie die beiden Angestellten gefesselt haben.

Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung

Trotz einer Großfahndung gelang es den Beamten erst durch die Veröffentlichung von Aufzeichnungen eine Überwachungskamera und der Mithilfe der Öffentlichkeit die Täter zu ermitteln. Der 19-Jährige Tatverdächtige konnte am 20. April, sein Komplize am 23. April festgenommen werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden jeweils an den Tagen nach ihrer Festnahme dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehle erließ. Die jungen Männer wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

