Zwei Jugendliche durch Messerstiche in Mannheimer Innenstadt schwer verletzt

Mannheim. Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen ist es am Samstagmorgen gegen 04.11 Uhr in der Mannheimer Innenstadt vor einem Club gekommen. Als die Jugendlichen anfingen aufeinander einzuschlagen, wurden laut Polizei offenbar auch Messer als Waffen eingesetzt. Zwei Jugendliche, die durch Messerstiche schwer verletzt wurden, mussten in Krankenhäusern operativ behandelt werden. Der genaue Hintergrund der Auseinandersetzungen ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die etwas gesehen haben können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer: 0621/174-4444 melden.