Zwei jähriges Kind bei Verkehrsunfall in Mannheim verletzt

Mannheim. Bei einem Auffahrunfall in Mannheim-Sandhofen am Freitag ist ein zwei Jähriges Kind leicht verletzt worden. Das Kind saß laut Polizei im Auto seiner Großmutter, die an einer roten Ampel in der Waldstraße stand. Ein 38-jähriger Sprinter-Fahrer übersah die rote Ampel und fuhr dem Opel der Großmutter auf. Die verständigte Mutter brachte ihr verletztes Kind nach dem Aufprall zum Arzt. Der Sachschaden liegt in Höhe von 2.500 Euro.

