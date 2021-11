Zwei Frauen erhalten einen Platzverweis und verletzen Polizistin

Mannheim. Zwei Frauen ist in der Mannheimer Innenstadt ein Platzverweis erteilt worden, auf den sie mit Beleidigungen reagiert haben und eine Polizistin verletzten. Die Beamten wurden zuvor am frühen Samstagmorgen aufgrund einer Ruhestörung verständigt. Als Polizisten die Personalien der 18- und 21-Jährigen aufnahmen, griffen sie plötzlich eine Polizistin an und verletzten sie an der Schulter, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Bei der darauffolgenden Festnahme beleidigten die beiden Frauen die Beamten und wehrten sich. Beide wurden für einen Alkoholtest auf eine Polizeidienststelle gebracht.

