Zwei Feuerwehreinsätze: Polizei sucht nach Brandstiftern

Mannheim. Gleich zwei Mal ist die Feuerwehr zu Bränden in die Mannheimer Stadtteile Schönau und Gartenstadt ausgerückt. Laut Polizeiangaben legten dort ein oder mehrere Unbekannte am Sonntagmorgen und am frühen Montagmorgen Feuer. Zunächst löschten die Einsatzkräfte einen Brand an der Ecke Rottannenweg/Langer Schlag. Dort geriet am Sonntag gegen vier Uhr morgens ein kleinerer Holzstapel in Brand und auch in einer blauen Papiermülltonne sei ein Feuer entzündet worden. Die Höhe des Sachschadens ist unklar. Welches Brandlegungsmittel zum Einsatz kam, ist ebenfalls noch Teil der Ermittlungen. Zum zweiten Einsatz wurden die Feuerwehrleute am Montagmorgen gegen 3.30 Uhr in die Straßen Ecke Königsberger Allee/Danzinger Baumgang gerufen. Dort stand ein Altkleidercontainer in Flammen. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 2000 Euro. Ob zwischen den Vorfällen ein Zusammenhang besteht, ist Teil weiterer Ermittlungen. Zeugen, die etwas zu den Vorfällen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Telefon 0621/777-690 zu melden.

