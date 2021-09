Zwei Fahrzeuge bei Einbruch in Autowerkstatt entwendet

Mannheim. Zwei Fahrzeuge sind bei einem Einbruch in einer Mannheimer Autowerkstatt entwendet worden. Nach Polizeiangaben vom Montag suchten die unbekannten Einbrecher die Werkstatt in der Boehringerstraße auf dem Waldhof in der Nacht auf Samstag zwischen 2 Uhr und 3.30 Uhr auf. Durch ein aufgehebeltes Fenster verschafften sie sich Zutritt zum Gebäude. Die Täter nahmen mehrere Fahrzeugschlüssel an sich und entwendeten daraufhin die beiden Autos der Marke BMW und Suzuki in einem Gesamtwert von rund 20.000 Euro.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.