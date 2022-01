Zwei Fahrspuren an Baustelle am Mannheimer Hauptbahnhof wieder freigegeben

Mannheim. Auf der Baustelle der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (rnv) zum viergleisigen Ausbau der Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof geht es voran. Die neue Rampe der Tiefgaragenausfahrt des Parkhauses unter dem Willy-Brandt-Platz ist im Rohbau errichtet. Parallel zu den weiteren Arbeiten an der neuen Ausfahrt starten in Kürze die Pflasterarbeiten bis zur Kreuzung am nördlichen Ende des Bahnhofsvorplatzes, teilte die rnv am Donnerstag mit. Für den Autoverkehr konnten dadurch zwei Fahrspuren wieder freigegeben werden: Auf dem Kaiserring steht vom Wasserturm kommend die zweite Linksabbiegerspur wieder zur Verfügung. In der Bismarckstraße ist vom Schloss kommend die rechte Geradeausspur wieder frei. Die Tiefgarage am Hauptbahnhof ist seit 10. Januar gesperrt, weil die Ausfahrt für den Gleisausbau verlegt werden muss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1