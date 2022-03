Zwei Einbrüche in Mannheimer Gaststätten in einer Nacht - Kamera filmt Täter

Mannheim. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in zwei Mannheimer Gaststätten eingebrochen. Ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt, ist unbekannt. Wie die Polizei mitteilt, gelangten im Jungbusch die Täter durch die Hauseingangstür in ein Anwesen in der Böckstraße. Anschließend brachen sie die Nebeneingangstür eines Lokals auf und zerstörten die Alarmanlage. Aus einem Kühlschrank entnahmen sie mehrere Energy-Drinks und zwei Flaschen mit Spirituosen. Sie hebelten eine Kasse auf, ohne etwas daraus zu stehlen und schoben einen Zigarettenautomat in die Nebeneingangstür. Noch unklar ist, ob die Täter gestört wurden oder sie den Automaten aufgrund seines Gewichts zurückließen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.0621/12580 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Neckarstadt-Ost und im Jungbusch wurde in der gleichen Nacht in zwei Gaststätten eingebrochen (Symbolbild). © dpa

Ebenso in der Nacht auf Mittwoch hebelten Unbekannte in der Neckarstadt-Ost den Hintereingang einer Gaststätte auf. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter gegen 4.45 Uhr in das Gebäude in der Waldhofstraße ein und entwendeten folgenden Gegenstände: Einen Tresor mit Bargeld, einen Kühlschrank und Geldkassetten aus Spielautomaten, die sie zuvor aufgebrochen hatten. Den entstandenen Schaden gibt die Polizei mit rund 15 000 Euro an. Eine Überwachungskamera filmte die drei männlichen Täter. Sie waren von normaler Statur und trugen grau-schwarze Oberbekleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/3301-0 bei der Polizei zu melden. (mit tmu)