  Zwei Brände innerhalb kurzer Zeit auf Waldlichtung in Blumenau

Mannheim. Wegen zwei Bränden auf einer Waldlichtung innerhalb von einer Stunde ist die Mannheimer Feuerwehr am Samstag ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, brannte es zunächst gegen 16.15 Uhr im Stadtteil Blumenau auf Höhe des Mansfelder Weges auf einer Fläche von rund fünf mal fünf Metern. Ein Zeuge, der die Feuerwehr verständigt hatte, löschte den Brand am westlichen Ende der Lichtung mit einfachen Mitteln. Die Feuerwehr löschte nochmals nach und kontrollierte mittels Wärmebildkamera. Weitere Zeugen gaben in dem Fall an, zwei Kinder oder Jugendliche mit Fahrrädern in der Nähe des Brandes gesehen zu haben.

AdUnit urban-intext1

Der zweite Brand ereignete sich nahezu an derselben Stelle wie der erste. Diesmal breiteten sich die Flammen auf eine Fläche von 15 mal 15 Metern aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Feuer hätte jedoch jederzeit auf angrenzende Nadelbäume übergreifen können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-174 4444 bei der Polizei zu melden.