Zwei betrunkene Männer treten Motorrad um - weitere Geschädigte gesucht

Mannheim. Zwei Männer haben am frühen Samstagmorgen ein geparktes Motorrad beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten mehrere Zeugen, wie ein 25-Jähriger und ein 32-Jähriger im Stadtteil Neckarstadt ein Motorrad der Marke Yamaha umtraten. Zu der Tat kam es kurz vor 1.00 Uhr in der Lange Rötterstraße. Es entstand ein Lackschaden in bislang unbekannter Höhe. Weiterhin sollen die Täter gegen mehrere geparkte Pkw getreten haben. An den geparkten Pkw wurde bislang kein Schaden festgestellt werden. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die beiden stark alkoholisierten Männer noch in Tatortnähe durch eine Polizeistreife angetroffen und festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Nummer 0621/33010 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1