Zwei besondere Führungen für Groß und Klein

Mit der Ausstellung „Ägypten – Land der Unsterblichkeit“ stoßen die Reiss-Engelhorn-Museen (REM) das Tor zum Reich der Pharaonen auf. Regelmäßig gewähren Führungen dabei Einblicke, wie die REM in einer Presseinformation mitteilen. So auch am Donnerstag, 19. August. Dann lädt Ägyptologin Gabriele Pieke um 12.30 Uhr zu einer Mittagsführung ein. Im Mittelpunkt des Rundgangs stehen die altägyptischen Jenseitsvorstellungen.

Der Wunsch nach unendlichem Leben führte am Nil zu einem aufwendigen Totenkult, heißt es in der Presseinformation. Prachtvolle Sarkophage und Grabbeigaben erzählen spannende Geschichten. Ein „Höhepunkt ist der Besuch in der originalgetreuen Inszenierung der reich verzierten Sargkammer des Sennefer“. Treffpunkt für die Führung ist an der Kasse im Museum Weltkulturen D5. Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive Eintritt 4,50 Euro. Anmeldung nicht erforderlich, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Am Sonntag, 5. September, steht um 14 Uhr eine „Zwergenführung“ für Kinder von vier bis sieben Jahren auf dem Programm. Die Kids gehen auf eine Entdeckungstour und schauen sich Malereien in der Ausstellung ganz genau an. So erfahren sie mehr über die Mode der damaligen Zeit. Anmeldung erforderlich unter Tel. 0621/2 93 37 71 oder rem.buchungen@mannheim.de, Teilnahme drei Euro. red