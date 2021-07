Mannheim. Ein 26-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend, gegen 23 Uhr, einen Unfall mit einem anderen Auto in der Mannheimer Innenstadt verursacht. Wie die Polizei mitteilte, nahm der junge Mann einem von rechts kommenden 50-jährigen Autofahrer auf der Straße zwischen M 1 und M 2 in Richtung Kunststraße die Vorfahrt. Die durch den Zusammenstoß beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1