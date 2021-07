Zwei Autos in der Oststadt ausgebrannt

Mannheim. Zwei Autos sind am frühen Freitagmittag in der Mannheimer Oststadt ausgebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage berichtete, fing eines der Fahrzeuge gegen 11 Uhr in der Spinozastraße beim Starten aus noch unbekannter Ursache Feuer. Die Flammen griffen daraufhin auf das daneben geparkte Auto über. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte den Brand. Die Fahrzeuge sollten daraufhin abgeschleppt werden. Für den Einsatz wurde die Spinozastraße gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Mitarbeiter vor teilte mit, dass auch ein drittes Auto durch die Hitzentwicklung der Flammen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Bei Eintreffen der Feuerwehr am Brandort hätten die Fahrzeuge bereits in Vollbrand gestanden.