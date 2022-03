Zwei Autoaufbrüche - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. In Mannheim wurden in der vergangenen Woche zwei Autos aufgebrochen und Diebesgut entwendet. Wie die Polizei mitteilte, schlugen im Quadrat U3 bislang unbekannte Täter am Sonntag zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr die hintere Scheibe der Fahrerseite eines KIA ein und entwendeten einen Koffer und einen Rucksack, in dem sich ein Laptop befand. Der Diebstahlschaden beträgt rund 500 Euro.

Bereits einige Tage davor zwischen Donnerstag und Samstag gelangten bislang unbekannte Täter in der Weylstraße über eine gewaltsam geöffnete Fahrertür ins Fahrzeuginnere eines Mercedes. Sie stahlen Bargeld und persönliche Karten. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.