Zwei Anzeigen

Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim waren am vergangenen Wochenende erneut in den Fußgängerzonen Mannheims und Heidelbergs zur Kontrolle und Durchsetzung der Corona-Regeln im Einsatz. Das teilte das Polizeipräsidium Mannheim am Montag mit. Den Einsatzkräften lag insbesondere das Einhalten der Abstände sowie das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung am Herzen. Dabei wurden nach Angaben des Präsidiums mehr als 1100 Gespräche geführt. 504 Personen wurden auf einen zu geringen Abstand oder die fehlende Maske hingewiesen. Lediglich zwei Personen gelangten aufgrund von Verstößen zur Anzeige. In der laufenden Woche sind weitere Kontrollen geplant, teilte die Polizei mit. So soll in Mannheim die Einhaltung der Ausgangssperre für nichtimmunisierte Personen überprüft werden. pol/red

