Mannheim. Zwei 15-Jährige haben am Mittwochabend versucht in Mannheim-Käfertal in ein geparktes Auto einzubrechen. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden von Beamten beobachtet, wie sie mit einem Schraubendreher an einem in der Oberen Riedstraße geparkten Wagen die Tür aufhebelten. Dann flüchteten die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen. Einer der beiden konnte wenig später in der Poststraße festgenommen werden. Den Namen des Komplizen habe er später preisgegeben. Die 15-Jährigen erwarte nun eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls im besondersschweren Fall.

