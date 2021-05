Zwanzig illegale Autorennen seit Jahresanfang - Polizei kündigt konsequentes Vorgehen an

Mannheim. Das Polizeipräsidium Mannheim registrierte bisher in den ersten Monaten dieses Jahres über zwanzig Autorennen, wie die Behörde mitteilte. Alleine in diesem Jahr hat es demnach drei Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit illegalen Autorennen gegeben auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim.

"Auf unseren Straßen akzeptieren wir keine rücksichtslosen Raser. Wer sich und andere gefährdet wird konsequent zur Anzeige gebracht," so Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar. Die Polizei nutze alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen. Sie beschlagnahme Führerscheine und auch Fahrzeuge. "Bei einem verbotenen Rennen ist das Kraftfahrzeug zwangsläufig immer das Tatmittel und unterliegt somit den Beschlagnahmemöglichkeiten des Strafgesetzbuches", so Kollmar weiter. Alleine in diesem Jahr hat die Mannheimer Polizei vier hochmotorisierte Fahrzeuge sowie ein Motorrad beschlagnahmt.

Das Strafmaß bei illegalen Autorennen reicht von einer Geldstrafe und einer Freiheitstrafe von bis zu zwei Jahren bis hin zu fünf oder sogar zehn Jahren, wenn Menschen schwer verletzt werden oder sogar zu Tode kommen.

Die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer werde "im Rausch der Geschwindigkeit" einfach in Kauf genommen. "Ein eindringliches verkehrserzieherisches Gespräch reicht da nicht aus", meint der Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Mannheim, Alexander Ulmer. Die Polizei wollen den Kontrolldruck beibehalten und appelliert, jedes verbotene Rennen zu melden.

