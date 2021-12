Zuverlässiger Helfer seit Jahrzehnten

„Das machen wir gerne jedes Jahr, das gehört dazu!“ Das betonte Thomas Kowalski, als er jetzt symbolisch einen Riesenscheck unterschrieb. Erneut spendet die Sparkasse Rhein Neckar Nord, deren stellvertretender Vorstandsvorsitzender Kowalski neuerdings ist, nämlich 10 000 Euro an den „MM“-Hilfsverein für die Aktion „Wir wollen helfen“. Sie zählt dabei zu den treuesten Spendern.

„Tausend Dank“, sagte erfreut und erleichtert Florian Kranefuß, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mediengruppe Dr. Haas und erster Vorsitzender des „MM“-Hilfsvereins. Die Sparkasse zähle zu den wichtigsten Unterstützern der „MM“-Aktion seit Jahrzehnten. Dabei sei die Spende in diesem Jahr umso bedeutender, als ja alle Benefizkonzerte und das Blumepeterfest wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten und daher dem Hilfsverein wichtige Einnahmen fehlen.

„Wir leben nun seit fast zwei Jahren in einer Situation, die sich keiner von uns hat vorstellen können“, griff Kowalski die Worte von Kranefuß auf. „Umso mehr halten wir an der Tradition fest, zum Jahresende den Hilfsverein des ,Mannheimer Morgen’ bei seinem guten Tun zu unterstützen“, so Kowalski.

Dabei ist das Geldinstitut – zunächst als Sparkasse Mannheim, dann nach der Fusion Ende 2000 mit Weinheim als Sparkasse Rhein Neckar Nord – ein „zuverlässiger Helfer seit 48 Jahren“, wie es Kowalski formuliert. Seit 1973 gehört sie zu den regelmäßigen Spendern – so weit reichen zumindest die Unterlagen zurück. Aber tatsächlich ist die Sparkasse schon seit Beginn in den 1960er Jahren ganz enger Partner der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“, denn sie führt nicht nur das Spendenkonto, sondern hat auch stets aktiv der Aktion geholfen.

Die Erfahrungen dieser langen Partnerschaft bewertet Kowalski positiv: „Jeder gespendete Euro kommt ohne Umwege vor Ort bei den Menschen an“, so der stellvertretende Vorstandsvorsitzende. „Gerade aktuell ist das doppelt wertvoll, denn Corona belastet die Menschen in unserer Region auch finanziell“, weiß er: „Wir helfen gerne und hoffen auf viele Nachahmer“.

Finanziert hat die Sparkasse die Spende aus den Erträgen des PS-Sparens, die stets an gemeinnützige Einrichtungen fließen. Dabei kauft der Sparer Lose zu fünf Euro. Vier Euro werden angespart, einen Euro kostet die Teilnahme an der PS-Lotterie, bei der die Sparer weitere Gewinne erzielen können. Aber ein Viertel dieses Einsatzes spendet die Sparkasse für gemeinnützige Zwecke in ihrem Geschäftsgebiet – allein 2020 waren das fast 100 000 Euro. Im nächsten Jahr, so deutete Kowalski an, könnte es etwas mehr werden – denn da feiert die Sparkasse ihr 200-jähriges Bestehen.