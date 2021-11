Zustieg in letzter Sekunde – Rangelei zwischen Zugbegleiter und Fahrgast

Mannheim/Karlsruhe. Ein 33-Jähriger hat am Dienstagmorgen in letzter Sekunde versucht, einen Zug am Mannheimer Hauptbahnhof zu bekommen und dabei einen Streit ausgelöst. Wie die Bundespolizei mitteilte, stieg der 33-Jährige in einen abfahrbereiten ICE in Richtung Karlsruhe. Ein 23 Jahre alter Zugbegleiter soll durch einen Fußtritt versucht haben, den 33-Jährigen davon abzuhalten.

Trotz der Abwehrmaßnahmen gelangte der 33-Jährige in den Zug. Bei einer anschließenden Rangelei verletzte sich der Zugbegleiter am Finger, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Der 33-Jährige blieb unverletzt.

Beim nächsten Halt am Karlsruher Hauptbahnhof wurde die Bundespolizei hinzugezogen. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung.

Wie sich die Auseinandersetzung im Einzelnen zugetragen hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hierfür sollen auch die Videoaufnahmen der Kameraüberwachung am Mannheimer Hauptbahnhof verwendet werden. Der 33-Jährige nahm durch seinen späten Zustieg eine betriebsstörende Handlung vor, was ein ordnungswidriges Verhalten darstelle. Auch dies werde nun geprüft.

Zeugenhinweise können unter der Rufnummer 0721/120160 gemeldet werden