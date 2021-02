Das Wahlbüro der Stadt hat bei Qualitätskontrollen festgestellt, dass in Rheinau-Süd die Zustellung der Wahlbenachrichtigungen unvollständig war. Betroffen sind insbesondere diese Straßen: Atterseestraße, Edinger Riedweg, Frobeniusstraße, Hallenbuckel, Hallenweg, Lüderitzstraße, Pigagestraße, Rohrhofer Straße, Wegenerstraße, Wilhelm-Filchner-Straße, Wilhelm-Peters-Straße. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Dort sind 1373 Personen wahlberechtigt. Zwar gingen Wahlbenachrichtigungen in diesen Bereichen zu. Dies konnte anhand erhaltener Briefwahlanträge und Kontrollanrufe festgestellt werden. Allerdings sind hier die Reklamationen und telefonische Stichproben auffällig. Das Wahlbüro hat sich daher entschieden, in den Straßen Zweitfertigungen der Wahlbenachrichtigungen zuzustellen. Eventuell betroffene Wahlberechtigte erhalten einen Brief mit der Zweitfertigung und einem Begleitschreiben.

AdUnit urban-intext1

Wahlberechtigte können am Sonntag, 14. März, auch ohne Wahlbenachrichtigung mit Ausweis oder Reisepass wählen. Auch ein Briefwahlantrag ist ohne Wahlbenachrichtigung möglich. Er kann schriftlich, elektronisch oder persönlich vor Ort gestellt werden. red/stp