Zustellung erfolgt

Die gesetzliche Frist für die Zustellung der Wahlbenachrichtigungen läuft am 5. September ab. Und laut Stadt sind alle Wahlbenachrichtigungen in Mannheim bereits abgeschickt worden. Wer also wahlberechtigt ist, aber bis Sonntag keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, sollte das Wahlbüro anrufen und seinen Eintrag im Wählerverzeichnis prüfen lassen. Wer eingetragen ist, kann am 26. September auch ohne Wahlbenachrichtigung mit dem Ausweis wählen. Wer nicht eingetragen ist, muss das sofort berichtigen lassen, weil sonst nicht gewählt werden darf, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Briefwahlbüro in E 5

Das Wahlbüro im Rathaus in E 5 hilft bei allen Fragen zur Bundestagswahl. Es ist telefonisch unter 0621/293-9566, per Fax an 293-9590 oder per E-Mail an wahlbuero@mannheim.de erreichbar. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und donnerstags bis 18 Uhr. In der Woche vor der Wahl ist es montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Im Internet gibt es unter www.mannheim.de/wahlen Informationen. Außerdem liefert die Wahlinfo-App der Stadt Informationen über aktuelle Themen, sie erinnert an wichtige Termine und beantwortet Fragen. Die App kann über Google Play oder den App Store installiert werden. red/aph