Zuschuss für Sicherheit

Die Reiss-Engelhorn-Museen bekommen in diesem Jahr von der Bundesregierung einen Zuschuss von 157 100 Euro für Sicherheitsmaßnahmen. Derselbe Betrag wird zusätzlich als Eigenmittel eingebracht. Neben einer Aktualisierung des Sicherheitskonzepts werden einbruchsichere Vitrinen sowie zusätzliche Kameras angeschafft.

Die Gelder stammen aus einem Sonderprogramm „Stärkung der Sicherheit in nationalen Kultureinrichtungen“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters. Sie hat dafür insgesamt fünf Millionen Euro zum Vandalismus-, Einbruch- und Diebstahlschutz zur Verfügung gestellt. Anlass war für Grütters, „der veränderten Gefahrenlage künftig besser gerecht zu werden,“ wie sie bei der Ankündigung des Programms unter Hinweis auf spektakuläre Diebstähle und Einbrüche in Berliner und Dresdner Museen sagte. Kulturbürgermeister Michael Grötsch dankte für die Förderung, weil es „ein wichtiges Zeichen setzt, dieser Gefahr zu begegnen.“

„Die Sicherheit unserer Sammlungen liegt uns natürlich besonders am Herzen. Deshalb ist es wichtig, die Schutzmaßnahmen immer auf dem aktuellen Stand zu halten“, freute sich Wilfried Rosendahl, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, über die Bundesförderung. „Ohne die zusätzlichen Mittel wären die nötigen Neuanschaffungen und Modernisierungen nicht möglich“, so Rosendahl. Dabei stehen Sicherheitsmaßnahmen in Museen immer im Spannungsfeld: Einerseits sollen Objekte für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, andererseits vor Diebstahl oder Vandalismus geschützt werden. Über Details der Maßnahmen wird daher nie gerne geredet. pwr