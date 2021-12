Zuschüsse zwei weitere Jahre fix

2020 waren die Fördermittel bereits nach drei Monaten komplett ausgeschöpft, 2021 war es im November soweit – dass sich Lastenräder sich in Mannheim zunehmender Beliebtheit erfreuen, lässt sich auch daran ablesen, dass der Zuschuss abgerufen wird. Seit Beginn des Förderprogramms für die umweltfreundlichen Transportmittel wurden insgesamt 210 Lastenräder mit einer Summe von 250 000 Euro gefördert. Bei den Etatberatungen am Dienstag hat der Gemeinderat beschlossen, auch in den kommenden beiden Jahren Zuschüsse im Gesamtvolumen von 150 000 Euro für die Anschaffung von Lastenrädern bereitzustellen (wir berichteten kurz). Auch der Nachhaltigkeitsbonus bei Verzicht auf ein Kraftfahrzeug wird bis dahin weiterhin gewährt.

Niedrigere Betriebskosten

Die Anschaffungskosten hielten einige Menschen davon ab, in ein Lastenrad zu investieren, sagt Verkehrsbürgermeister Ralf Eisenhauer: „Aus klima-, aber auch aus umwelt- und gesundheitspolitischen Gründen ist es notwendig, den Umstieg auf nachhaltige Formen der Mobilität zu fördern.“ Unterschätzt werde zudem, dass Bürgerinnen und Bürger mit einem Lastenrad ihre Betriebskosten im Vergleich zum Auto deutlich senken könnten. Mit dem Zuschuss will die Stadtverwaltung die Motivation erhöhen, im Alltag auf das Rad umzusteigen „Wir sehen anhand der Zahlen, dass dies auch Wirkung zeigt“, so Eisenhauer. Für viele Menschen stelle ein Lastenrad eine praktische, emissionsfreie und erschwingliche neue Mobilitätsoption dar. red/lok