Zusatz-Shows auf Ukrainisch

Das Planetarium Mannheim zeigt die Vorstellung „Planeten – Expedition ins Sonnensystem“ während der Sommerferien in ukrainischer Sprache. Damit sollen insbesondere die Menschen angesprochen werden, die wegen des Kriegs in ihrer Heimat nach Mannheim und Umgebung gekommen sind. Der Eintritt ist frei, Tickets für die Veranstaltungen werden ausschließlich an der Planetariumskasse ausgegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Tickets gibt es am Mittwoch, 31. August sowie am Mittwoch, 7. September neben den 18-Uhr-Vorstellungen jeweils um 16.30 Uhr zwei Zusatzvorführungen. Das Programm für Erwachsene und Kinder ab etwa zehn Jahren ist eine Produktion der Planetarien Münster, Bochum und Mannheim. Die ukrainische Version wurde in Kooperation mit dem Noosphere Planetarium in Dnipro, Ukraine erstellt. red